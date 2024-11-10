«Устал сражаться с тем, что от меня не зависит». Даниил Медведев — о качестве мячей
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что устал сражаться с мячами. Ранее спортсмен неоднократно жаловался на качество современных теннисных мячей. Сегодня, 10 ноября, россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу на старте Итогового турнира ATP — 2024 (4:6, 3:6).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Я всегда сражаюсь. Но сейчас я устал сражаться с тем, что от меня не зависит. Мячи делают так, что каждый может выиграть длинные розыгрыши. Мы с командой будем пытаться всё это исправить, будем пытаться делать так, чтобы я стал лучше. Постараюсь в следующем матче, если не получится, поеду отдыхать. Буду этому рад, потому что я устал от этого сезона», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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