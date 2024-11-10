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Даниил Медведев: нет уверенности, что отдых поможет вернуться

Даниил Медведев: нет уверенности, что отдых поможет вернуться
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что у него нет уверенности в том, что отдых поможет ему вернуться на прежний уровень. Сегодня, 10 ноября, россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу на старте Итогового турнира ATP — 2024 (4:6, 3:6).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Нет уверенности, что отдых поможет вернуться. Но обычно у меня всегда это получалось, я ещё молодой. На предсезонке всегда новые цели и желания. С 2019 года были разные сезоны, были вылеты и падения, но я возвращался. Уверен, что смогу ещё многого добиться», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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