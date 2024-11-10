Даниил Медведев: нет уверенности, что отдых поможет вернуться

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что у него нет уверенности в том, что отдых поможет ему вернуться на прежний уровень. Сегодня, 10 ноября, россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу на старте Итогового турнира ATP — 2024 (4:6, 3:6).

«Нет уверенности, что отдых поможет вернуться. Но обычно у меня всегда это получалось, я ещё молодой. На предсезонке всегда новые цели и желания. С 2019 года были разные сезоны, были вылеты и падения, но я возвращался. Уверен, что смогу ещё многого добиться», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.