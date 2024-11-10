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Янник Синнер — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Янник Синнер — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 10 ноября, в Турине (Италия) проходят первые матчи Итогового турнира ATP — 2024. В матче группы Илие Настасе встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и австралиец Алекс де Минор, занимающий восьмую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 22:30 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Счёт личных встреч теннисистов разгромный — 7-0 в пользу Синнера. За все матчи де Минор взял лишь одну партию у итальянца.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия на турнире.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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