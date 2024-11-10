Участники Итогового турнира ATP — 2024 рассказали, кто их вдохновил в 2024 году

Семь участников Итогового турнира ATP — 2024 назвали людей, которые их вдохновили в этом году. Об этом они рассказали в интервью журналу Vogue.

Янник Синнер: мой отец, потому что он очень трудолюбивый. Он мой герой.

Карлос Алькарас: это сложный вопрос, но я выберу Илию Топурию (действующий чемпион UFC в полулёгком весе. — Прим «Чемпионата»).

Александр Зверев: мне кажется, Стефанос Циципас дал бы отличный ответ на этот вопрос, я не смогу. Мой брат? Бог? Не знаю. Моя семья, дочь.

Даниил Медведев: я смотрел интервью с Джеком Харлоу (американский рэпер). Одна из его фраз отражает мою личность. Он сказал, что люди хотят знать всё, и как только вы даете им всё, у вас ничего не остается для себя. Это было для меня действительно вдохновляющим. Я много отдаю людям, но очень важно оставлять что-то и для себя.

Алекс де Минор: Кэти (Бултер, британская теннисистка) вдохновляет меня. Некоторое время назад она помогла мне по-другому взглянуть на свою жизнь, научиться больше наслаждаться процессом и работой за кулисами.

Каспер Рууд: церемония открытия Олимпиады с Селин Дион, поющей на Эйфелевой башне, смотреть это было весьма вдохновляюще.

Андрей Рублёв: Их так много — артисты, которые вдохновляли меня, когда я был юниором, повлияли на то, как я рос. В этом году был кто-то, кто оказал на меня влияние, но я не буду говорить, кто это. Почему? Потому что это секрет, который мне помог.