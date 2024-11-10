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«Не скажу где!» Синнер, Алькарас, Зверев и Медведев поделились планами на отпуск

«Не скажу где!» Синнер, Алькарас, Зверев и Медведев поделились планами на отпуск
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Теннисисты Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев рассказали о своих планах на межсезонье в интервью журналу Vogue. На данный момент все четыре спортсмена выступают на Итоговом турнире ATP — 2024. После него Синнер и Алькарас планируют принять участие в Кубке Дэвиса.

Янник Синнер: Зависит от того, сколько будет времени. Поеду на море или останусь в горах.

Карлос Алькарас: Собираюсь сыграть несколько показательных матчей и провести отпуск с друзьями — но не скажу, где именно!

Александр Зверев: Всегда Мальдивы.

Даниил Медведев: Для меня лучшее занятие в межсезонье — сохранять спокойствие, оставаться дома и наслаждаться жизнью. Это очень редко получается делать, — приводит слова теннисистов Vogue.

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