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Американский журналист извинился за комментарий о внешности Крейчиковой в прямом эфире

Американский журналист извинился за комментарий о внешности Крейчиковой в прямом эфире
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Американский журналист Джон Вертхейм извинился перед чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой за неприятный комментарий в сторону внешности спортсменки. За секунды до старта эфира на Tennis Channel во время Итогового турнира WTA — 2024 он сказал: «Вы думаете, кто я? Барбора Крейчикова? Только посмотрите на лоб».

«В пятницу в студии я сделал несколько крайне досадных комментариев вне эфира. Я признаю их и извиняюсь. Я немедленно связался с игроком и извинился.

Что случилось? Я присоединился к шоу через Zoom. На репетиции эфира нам показали графику игрока, который только что сыграл. Она была показана под углом, который увеличивал её лоб. Я посмотрел на ракурс своей камеры и пошутил, что это мой лоб был похож на фотографию игрока, о котором идёт речь. Хотя это была частная репетиция, это взаимодействие случайно и без контекста попало в прямой эфир.

Понимаю, что я здесь не жертва. Это не было непрофессионально и не отражает личность, которой я стремлюсь быть. Я отвечаю за свои слова. Приношу извинения», — написал Вертхейм на своей странице в соцсети X.

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