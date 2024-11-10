Кори Гауфф опубликовала пост после победы на Итоговом чемпионате WTA — 2024

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост на своей странице в социальных сетях после победы на Итоговом турнире WTA — 2024.

«Я так благодарна за всю поддержку на протяжении последних нескольких недель. То, что я выиграла последний турнир сезона и свой второй самый крупный титул в карьере, это просто безумие. Вау, чемпионка Итогового турнира.

Честно говоря, слава богу. Я бесконечно благодарна за жизнь, которую я живу, и за такие моменты, которые показывают, что я не зря вкладывала в это много часов и жертв. Сейчас время немного отдохнуть, а потом возвращаемся к работе на следующий сезон», — написала Гауфф.