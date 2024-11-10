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Ига Швёнтек прилетела в Малагу для участия в Кубке Билли Джин Кинг

Ига Швёнтек прилетела в Малагу для участия в Кубке Билли Джин Кинг
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прилетела в Малагу (Испания), где примет участие в командном турнире Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной Польши. Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября.

Фото: Из личного архива Швёнтек

«Привет», — написала Швёнтек на своей странице в соцсетях и добавила флаг Испании.

Сборная Польши сыграет с Испанией в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.

В 2024 году Ига Швёнтек выиграла один турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Всего полька победила на пяти турнирах WTA в нынешнем сезоне. На Олимпийских играх в Париже Швёнтек стала бронзовым призёром. На Итоговом турнире, который проходил на этой неделе, полька не вышла из группы.

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