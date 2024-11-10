Финалист US Open — 2014 Кей Нисикори выиграл «челленджер» в Хельсинки

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори выиграл титул на турнире серии «челленджер» в Хельсинки (Финляндия). В финале японец, ныне занимающий 132-ю строчку рейтинга, обыграл итальянца Луку Нарди (102-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Нисикори сделал две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Нарди два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Это девятый титул на «челленджерах» в карьере 34-летнего Нисикори. В обновлённом рейтинге ATP он станет 107-й ракеткой мира.