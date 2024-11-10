«Лишено всего смысла». Тейлор Фриц вновь раскритиковал идею коучинга в теннисе

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вновь негативно высказался о разрешении коучинга во время теннисных матчей.

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«Я считаю, что в теннисе важным аспектом является способность разобраться в ситуации на корте и разработать стратегию самостоятельно. 1 на 1 — это часть тенниса, где вы не только играете друг против друга, но и ведёте битву разумов. Это большая часть игры, которую осознают не так много людей.

Было бы безумием, если бы кто-то мог выйти на корт вместо вас и подавать, не так ли? Так почему же кто-то может говорить вам, что делать? Зачем кому-то помогать? Я не против коучинга в командных соревнованиях, на United Cup, Кубке Дэвиса или Кубке Лэйвера. Но в остальной части сезона это просто лишено всего смысла», — сказал Фриц на пресс-конференции.