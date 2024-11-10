«90 на 10». Иван Любичич дал прогноз на матч Синнер — де Минор на Итоговом чемпионате ATP

Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, высказался о ментальной силе первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, а также дал прогноз на его стартовый матч на Итоговом турнире ATP — 2024, в котором он сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

«Синнер обладает огромной моральной силой, он уже доказал это в самый трудный момент своего сезона, побеждая как ни в чём не бывало. Он привык к давлению, это его жизнь, он уникален с ментальной точки зрения. Янник на данный момент сильнейший.

Матч с де Минором? Разрыв огромен, у Алекса нет технического оружия, чтобы победить Синнера. Ему придётся изобрести что-то тактическое, чтобы соревноваться. В процентном отношении я бы сказал — 90 на 10 в пользу Янника», — приводит слова Любичича We love tennis.