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Тейлор Фриц: не могу дождаться матча с Синнером на Итоговом турнире

Тейлор Фриц: не могу дождаться матча с Синнером на Итоговом турнире
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц признался, что не будет смотреть матч соперников по своей группе на Итоговом турнире ATP — 2024 между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором, но с нетерпением ждёт встречи с Синнером.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 22:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
3 		1
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Не думаю, что буду смотреть сегодняшний матч. На самом деле я особо не смотрю теннис. Когда узнаю итоговый результат, тогда посмотрю, чтобы понять несколько вещей о будущем сопернике.

Не могу дождаться матча с Синнером. Я счастлив, что у меня будет возможность помериться с ним силами, и я смогу посмотреть, в правильном ли направлении двигаюсь. Чтобы пройти дальше, вероятно, мне придётся выиграть ещё один матч. Сейчас мои шансы выйти в полуфинал повысились, но случиться может что угодно», — сказал Фриц на пресс-конференции.

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