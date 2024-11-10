Тейлор Фриц: не могу дождаться матча с Синнером на Итоговом турнире

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц признался, что не будет смотреть матч соперников по своей группе на Итоговом турнире ATP — 2024 между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором, но с нетерпением ждёт встречи с Синнером.
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«Не думаю, что буду смотреть сегодняшний матч. На самом деле я особо не смотрю теннис. Когда узнаю итоговый результат, тогда посмотрю, чтобы понять несколько вещей о будущем сопернике.
Не могу дождаться матча с Синнером. Я счастлив, что у меня будет возможность помериться с ним силами, и я смогу посмотреть, в правильном ли направлении двигаюсь. Чтобы пройти дальше, вероятно, мне придётся выиграть ещё один матч. Сейчас мои шансы выйти в полуфинал повысились, но случиться может что угодно», — сказал Фриц на пресс-конференции.
- 10 ноября 2024
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