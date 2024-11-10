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Тренер Синнера: допинг-дело Янника нельзя сравнивать с другими, например, с Халеп

Тренер Синнера: допинг-дело Янника нельзя сравнивать с другими, например, с Халеп
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о реакции теннисной общественности на допинг-скандал своего подопечного.

«Это были непростые месяцы. Мы старались оказать ему максимальную поддержку, избегая мыслей, которые не могли контролировать. Нам помогла чистая совесть. Слова некоторых коллег и инсайдеров? Когда вы о чём-то говорите, вы должны быть информированы. Дело состоит из 50 страниц. Не знаю, сколько из них его прочитали. Его нельзя сравнивать с другими случаями, например, с Симоной Халеп. Но в раздевалке все знают, что Янник не сделал ничего плохого», — приводит слова Ваньоцци Tennis World USA.

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