«Мне было смешно». Тейлор Фриц — о поведении Даниила Медведева в матче Итогового турнира

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц заявил, что посчитал смешным поведение россиянина Даниила Медведева во время их очного матча на Итоговом турнире ATP — 2024. Во втором сете Медведев бросал ракетку, жонглировал ей, на одном из приёмов держал её обратной стороной. Фриц одержал победу со счётом 6:4, 6:3.
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«Мне было смешно. Честно говоря, думаю, что он забавный. Даже когда он играет не со мной, он всегда меня смешит. Я смеялся между розыгрышами, когда он жонглировал своей ракеткой. Потом держал ракетку обратной стороной при счёте 0:40.
Мне пришлось сказать себе: «Сосредоточься». Когда соперники делают вид, что почти не стараются, можно потерять концентрацию. Внезапно они начинают с нуля и застают вас врасплох. На профессиональном уровне такое происходит гораздо чаще, чем вы можете себе представить», — приводит слова Фрица Punto de Break.
- 10 ноября 2024
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