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Жасмин Паолини приехала на Итоговый турнир ATP в Турин. Публика встретила её овациями

Жасмин Паолини приехала на Итоговый турнир ATP в Турин. Публика встретила её овациями
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини присутствует на матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 между своим соотечественником Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, соревнования проходят в Турине (Италия).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 22:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
3 		1
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Фото: Кадр из трансляции

Когда Паолини показали на большом экране, туринская публика встретила теннисистку бурными овациями. В 2024 году итальянка вышла в два финала на турнирах «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. На Олимпийских играх в Париже (Франция) Жасмин выиграла золотую медаль в дуэте с Сарой Эррани.

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