Жасмин Паолини приехала на Итоговый турнир ATP в Турин. Публика встретила её овациями
Поделиться
Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини присутствует на матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 между своим соотечественником Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, соревнования проходят в Турине (Италия).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 22:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
Алекс де Минор
А. де Минор
Фото: Кадр из трансляции
Когда Паолини показали на большом экране, туринская публика встретила теннисистку бурными овациями. В 2024 году итальянка вышла в два финала на турнирах «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. На Олимпийских играх в Париже (Франция) Жасмин выиграла золотую медаль в дуэте с Сарой Эррани.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2024
-
23:18
-
23:05
-
22:40
-
22:31
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:10
-
19:43
-
19:30
-
19:20
-
19:00
-
18:50
-
18:39
-
18:31
-
18:27
-
18:24
-
18:12
-
17:53
-
17:48
-
17:35
-
17:30
-
17:07
-
16:56
-
15:54
-
14:35
-
13:55
-
13:53
-
13:37
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
12:00