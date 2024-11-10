Жасмин Паолини приехала на Итоговый турнир ATP в Турин. Публика встретила её овациями

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини присутствует на матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 между своим соотечественником Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, соревнования проходят в Турине (Италия).

Фото: Кадр из трансляции

Когда Паолини показали на большом экране, туринская публика встретила теннисистку бурными овациями. В 2024 году итальянка вышла в два финала на турнирах «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. На Олимпийских играх в Париже (Франция) Жасмин выиграла золотую медаль в дуэте с Сарой Эррани.