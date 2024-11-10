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Tennis Channel отстранил журналиста за неподобающий комментарий о Барборе Крейчиковой

Tennis Channel отстранил журналиста за неподобающий комментарий о Барборе Крейчиковой
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Tennis Channel объявили о временном отстранении Джона Вертхейма от работы на канале из-за неподобающего комментария в сторону внешности чешской теннисистки Барборы Крейчиковой. Напомним, в эфир канала попали следующие слова журналиста: «Вы думаете, кто я? Барбора Крейчикова? Только посмотрите на лоб».

«Когда в пятницу нам стало известно о неподобающем комментарии нашего аналитика Джона Вертхайма о профессиональном теннисисте, мы немедленно отстранили его из эфира на неопределённый срок. Канал также извинился перед игроком Барборой Крейчиковой, как и сам Джон», — говорится в обращении на сайте канала.

Ранее Вертхейм опубликовал с извинениями на своей личной странице в соцсетях.

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