Янник Синнер уверенно обыграл Алекса де Минора на старте Итогового турнира ATP — 2024

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер успешно стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024. В первом матче группового этапа он уверенно обыграл восьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету де Минора три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором матче группового этапа Янник Синнер встретится с американцем Тейлором Фрицем, а Алекс де Минор поборется с россиянином Даниилом Медведевым.