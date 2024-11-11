Янник Синнер — об игре в Италии: это большая честь для меня

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался об игре на глазах домашней публики на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в Турине. Теннисист выиграл свой первый матч, победив австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:4.

— Вам пришлось долго ждать, чтобы сыграть в Италии в этом году. Что вам больше всего нравится в игре здесь?

— Публика, их энергия. Мне нравится играть дома. Это очень большая честь для меня, я с нетерпением ждал этого. Я не играл в Риме, поэтому мой первый матч в Италии в этом году здесь. Приём был очень тёплым. Это было потрясающе, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.