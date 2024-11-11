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Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 10 ноября, турнирная сетка

Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 10 ноября, турнирная сетка
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В воскресенье, 10 ноября, стартовал Итоговый турнир ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. В первый игровой день прошли матчи группы Илие Настасе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе. 10 ноября, результаты:

  • Тейлор Фриц (США, 5) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 6:3;
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 7) — 6:3, 6:4.

Во вторых матчах на групповом этапе Фриц сыграет с Синнером, они определят единоличного лидера квартета. Медведев и де Минор поборются за первую победу на Итоговом турнире.

Турнирная таблица Итогового турнира - 2024

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.

Календарь Итогового турнира - 2024
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