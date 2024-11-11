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Даниил Медведев: чувствую, что нахожусь в невыгодном положении

Даниил Медведев: чувствую, что нахожусь в невыгодном положении
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей игре после поражения в первом матче на Итоговом турнире ATP американцу Тейлору Фрицу. (4:6, 3:6).

«Я чувствую, что могу продолжать выигрывать у многих игроков. Сегодня я мог бы победить, если бы был в лучшей форме или если бы мне повезло больше. У нас будет хорошая предсезонка, чтобы посмотреть, что я могу сделать лучше. Я чувствую, что нахожусь в невыгодном положении, но мне нужно что-то с этим делать. Я не нашел точного решения, как выйти на корт, зная, как я хочу играть в теннис. Тактика не имеет значения, речь идет только о борьбе», — приводит слова Медведева Punto de Break.

В следующем матче Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

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