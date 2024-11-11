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«Скажи, откуда ты, не говоря, откуда ты». Потапова опубликовала фото в роскошной шубе

«Скажи, откуда ты, не говоря, откуда ты». Потапова опубликовала фото в роскошной шубе
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Российская теннисистка 35-я ракетка мира Анастасия Потапова поделилась красочным фото с отпуска.

Фото: страница потаповой в социальных сетях

«Скажи, откуда ты, не говоря, откуда ты», — подписала публикацию теннисистка.

В последний раз в 2024 году Анастасия Потапова выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где по ходу матча второго круга снялась из-за травмы. После этого спортсменка объявила о досрочном завершении сезона.

Ранее Потапова сообщила о разводе с казахстанским теннисистом Александром Шевченко (64-й номер рейтинга). Спортсмены находились в браке с 1 декабря 2023 года. Пара не стала раскрывать причины разрыва отношений.

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