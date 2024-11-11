«Жизнь в раю». Дарья Касаткина показала, как проводит отпуск на Мальдивах

Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина поделилась атмосферным кадром из отпуска на Мальдивах.

Фото: страница касаткиной в социальных сетях

«Сезон-2024 закончился, и он был хорош. Теперь — жизнь в раю. Люблю это место», — подписала публикацию теннисистка.

Напомним, Дарья Касаткина выступила на Итоговом турнире WTA — 2024, который прошёл со 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии. В своём единственном матче, продолжительность которого составила 53 минуты, она потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6. За участие в Итоговом турнире Касаткина заработала $ 200 тыс.