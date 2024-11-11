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Впервые в истории Итогового турнира в сетке нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом

Впервые в истории Итогового турнира в сетке нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом
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Впервые за 54-летнюю историю Итогового турнира ATP в сетке соревнований нет ни одного игрока с одноручным бэкхендом.

Напомним, Янник Синнер, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Алекс де Минор попали в группу Илие Настасе. Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв стали участниками группы Джона Ньюкомба.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца первую ракетку мира Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

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