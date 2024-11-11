Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв поднялся в рейтинге ATP, Даниил Медведев сохранил четвёртую позицию

Андрей Рублёв поднялся в рейтинге ATP, Даниил Медведев сохранил четвёртую позицию
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на четвёртой строчке. Андрей Рублёв поднялся на одну позицию и теперь занимает восьмое место, Карен Хачанов остаётся на 19-й строчке.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, третью — Карлос Алькарас из Испании.

Рейтинг АТР от 11 ноября:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков.
2 (3). Александр Зверев (Германия) — 7315.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6810.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4830.
5 (6). Тейлор Фриц (США) — 4300.
6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3910.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855.
8 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3760.
9 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3745.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3350…

19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…
60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 923…
85 (75). Павел Котов (Россия) — 655.

Материалы по теме
Синнер в восьмой раз закрыл своего «клиента». Далее на Итоговом его ждёт обидчик Медведева
Синнер в восьмой раз закрыл своего «клиента». Далее на Итоговом его ждёт обидчик Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android