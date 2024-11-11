Андрей Рублёв поднялся в рейтинге ATP, Даниил Медведев сохранил четвёртую позицию

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на четвёртой строчке. Андрей Рублёв поднялся на одну позицию и теперь занимает восьмое место, Карен Хачанов остаётся на 19-й строчке.
Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, третью — Карлос Алькарас из Испании.
Рейтинг АТР от 11 ноября:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков.
2 (3). Александр Зверев (Германия) — 7315.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6810.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4830.
5 (6). Тейлор Фриц (США) — 4300.
6 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3910.
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855.
8 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3760.
9 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3745.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3350…
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19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…
60 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 923…
85 (75). Павел Котов (Россия) — 655.