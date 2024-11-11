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Кто станет победителем группы Джона Ньюкомба на Итоговом турнире ATP?

Кто станет победителем группы Джона Ньюкомба на Итоговом турнире ATP?
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Сегодня, 11 ноября, пройдут первые матчи группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате АТР — 2024, который принимает Турин (Италия) с 10 по 17 ноября.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет победителем группы Джона Ньюкомба на Итоговом турнире ATP?

Участниками группы Джона Ньюкомба стали Александр Зверев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Андрей Рублёв.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца первую ракетку мира Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

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