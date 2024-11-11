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Виландер: надеюсь, однажды Рууд сможет выиграть турнир «Большого шлема»

Виландер: надеюсь, однажды Рууд сможет выиграть турнир «Большого шлема»
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, спортивный обозреватель Матс Виландер считает, что норвежец Каспер Рууд ещё имеет шансы на победу в турнире «Большого шлема».

«Каспер Рууд находится на том этапе своей карьеры, когда не знает, верит ли он ещё в то, что он один из двух-трёх лучших игроков в мире. Когда он выходил в финалы турниров «Большого шлема», никто не считал его фаворитом. Не то чтобы у него не было шансов выиграть ни в одном из этих турниров. На самом деле у него был шанс обыграть Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США.

Я думаю, Касперу нужно посмотреть на то, что сделал Энди Маррей, наняв Ивана Лендла. Маррею приходилось иметь дело с «большой тройкой», но он всё равно выиграл три титула «Большого шлема». Я надеюсь, что однажды Рууд сможет выиграть «Шлем». Думаю, что для этого ему нужно улучшить свой бэкхенд. Но не пора ли Касперу нанять кого-нибудь, кто в прошлом выигрывал подобные турниры?» — предположил Виландер в интервью Eurosport.

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