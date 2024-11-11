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Медведев, Синнер и Алькарас придумали уникальное приветствие для первых ракеток мира

Медведев, Синнер и Алькарас придумали уникальное приветствие для первых ракеток мира
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Экс первые ракетки мира Даниил Медведев и Карлос Алькарас, а также действующий лидер мирового рейтинга Янник Синнер приняли участие в забавном интерактиве от ATP. Теннисисты придумали уникальное приветствие для первых ракеток мира.

Ранее ATP объявила о создании «Клуба №1», который объединит 29 игроков, когда-либо лидировавших в мировом рейтинге.

В 2025 году Клуб представит фирменный стиль, и каждый игрок получит эксклюзивные преимущества, включая приглашения на мероприятия, рекламные возможности и многое другое

Напомним, Янник Синнер и Даниил Медведев попали в группу Илие Настасе на Итоговом турнире — 2024. Карлос Алькарас стал участником группы Джона Ньюкомба.

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