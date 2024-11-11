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«Небольшая сенсация». Петрова — о поражении Медведева на старте Итогового турнира — 2024

«Небольшая сенсация». Петрова — о поражении Медведева на старте Итогового турнира — 2024
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова оценила результат Даниила Медведева в стартовом матче Итогового турнира — 2024. Россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«После жеребьёвки я думала, что Медведев переиграет и Фрица, и де Минора, а вот с Синнером уже будут сложности. Поэтому для меня его поражение от американца — небольшая сенсация. Но надо отдать должное Тейлору, он провёл отличный матч. Было видно, что он заряжен и более мотивирован на эту победу, чем Даня. Медведев, возможно, больше рассчитывал сыграть на опыте, на своём таланте, но, к сожалению, этого было недостаточно», — приводит слова Петровой RT.

Во вторых матчах на групповом этапе Фриц сыграет с Синнером, они определят единоличного лидера квартета. Медведев и де Минор поборются за первую победу на Итоговом турнире.

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