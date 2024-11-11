«Небольшая сенсация». Петрова — о поражении Медведева на старте Итогового турнира — 2024

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова оценила результат Даниила Медведева в стартовом матче Итогового турнира — 2024. Россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6.

«После жеребьёвки я думала, что Медведев переиграет и Фрица, и де Минора, а вот с Синнером уже будут сложности. Поэтому для меня его поражение от американца — небольшая сенсация. Но надо отдать должное Тейлору, он провёл отличный матч. Было видно, что он заряжен и более мотивирован на эту победу, чем Даня. Медведев, возможно, больше рассчитывал сыграть на опыте, на своём таланте, но, к сожалению, этого было недостаточно», — приводит слова Петровой RT.

Во вторых матчах на групповом этапе Фриц сыграет с Синнером, они определят единоличного лидера квартета. Медведев и де Минор поборются за первую победу на Итоговом турнире.