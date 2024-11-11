«Небольшая сенсация». Петрова — о поражении Медведева на старте Итогового турнира — 2024

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова оценила результат Даниила Медведева в стартовом матче Итогового турнира — 2024. Россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«После жеребьёвки я думала, что Медведев переиграет и Фрица, и де Минора, а вот с Синнером уже будут сложности. Поэтому для меня его поражение от американца — небольшая сенсация. Но надо отдать должное Тейлору, он провёл отличный матч. Было видно, что он заряжен и более мотивирован на эту победу, чем Даня. Медведев, возможно, больше рассчитывал сыграть на опыте, на своём таланте, но, к сожалению, этого было недостаточно», — приводит слова Петровой RT.
Во вторых матчах на групповом этапе Фриц сыграет с Синнером, они определят единоличного лидера квартета. Медведев и де Минор поборются за первую победу на Итоговом турнире.
- 11 ноября 2024
-
12:25
-
11:54
-
11:47
-
11:02
-
10:46
-
10:30
-
09:44
-
09:34
-
09:17
-
08:30
-
04:39
-
01:00
-
00:40
-
00:08
- 10 ноября 2024
-
23:33
-
23:18
-
23:05
-
22:40
-
22:31
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:10
-
19:43
-
19:30
-
19:20
-
19:00
-
18:50
-
18:39
-
18:31
-
18:27
-
18:24
-
18:12
-
17:53
-
17:48