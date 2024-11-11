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Кузнецова отреагировала на странное поведение Медведева в матче Итогового турнира с Фрицем

Кузнецова отреагировала на странное поведение Медведева в матче Итогового турнира с Фрицем
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Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на поведение Даниила Медведева в стартовом матче Итогового турнира — 2024 с американцем Тейлором Фрицем. Встреча завершилась поражением россиянина со счётом 4:6, 3:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Сразу ясно, что на этом Итоговом скучать мы не будем», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

По ходу встречи Медведев дважды бросал ракетки, за что оба раза был наказан. В первый раз — предупреждением, за второе нарушение лишился очка во втором сете при счёте 4:2.

Кроме того, в одном из розыгрышей Медведев взял ракетку обратной стороной при счёте 4:2, 40-0 на подаче Фрица во втором сете. Это россиянину не помогло.

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