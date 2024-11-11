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«Дане нужно отдохнуть». Ольховский — о словах Медведева после матча с Фрицем

«Дане нужно отдохнуть». Ольховский — о словах Медведева после матча с Фрицем
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал слова Даниила Медведева, сказанные после стартового матча Итогового турнира — 2024. Россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6 и был подавлен результатом.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«После турнира, думаю, Даниил возьмёт паузу. Слышал его слова, что он устал от этого сезона. Но он будет играть дальше. Да, будет тяжело, особенно когда мотивирован не в полной мере и настроен не на 100%. Медведеву будет тяжело выйти из группы. Дане нужно отдохнуть. Такая ситуация может случиться и в середине сезона, поэтому лучше, когда такое в конце, — есть возможность отдохнуть. Когда впереди турниры, эта ситуация не очень приятная. Но все через такое проходят.

Это своего рода работа, а у каждой работы есть своя специфика. Теннис — не самый неприятный вид спорта: ты ездишь по лучшим гостиницам, по лучшим турнирам. Да, ты устал, но дальше ты возвращаешься с новыми силами и работаешь», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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