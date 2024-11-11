«Дане нужно отдохнуть». Ольховский — о словах Медведева после матча с Фрицем

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал слова Даниила Медведева, сказанные после стартового матча Итогового турнира — 2024. Россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6 и был подавлен результатом.

«После турнира, думаю, Даниил возьмёт паузу. Слышал его слова, что он устал от этого сезона. Но он будет играть дальше. Да, будет тяжело, особенно когда мотивирован не в полной мере и настроен не на 100%. Медведеву будет тяжело выйти из группы. Дане нужно отдохнуть. Такая ситуация может случиться и в середине сезона, поэтому лучше, когда такое в конце, — есть возможность отдохнуть. Когда впереди турниры, эта ситуация не очень приятная. Но все через такое проходят.

Это своего рода работа, а у каждой работы есть своя специфика. Теннис — не самый неприятный вид спорта: ты ездишь по лучшим гостиницам, по лучшим турнирам. Да, ты устал, но дальше ты возвращаешься с новыми силами и работаешь», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.