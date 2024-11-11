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Евгений Кафельников: у Медведева есть мотивационные проблемы

Евгений Кафельников: у Медведева есть мотивационные проблемы
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил результат Даниила Медведева в стартовом матче Итогового турнира — 2024. Россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

— Может быть, Медведеву стоить взять паузу и перезагрузиться?
— У каждого это происходит индивидуально. Наверное, это один из вариантов. Вероятно, есть мотивационные проблемы. Всё зависит от самого Даниила.

— Не настораживает, что лучший теннисист России оказался в такой психологической яме?
— Настораживает это самого Даниила. Он сам видит, что проблема серьёзная, пытается из неё выйти. Это нормальная ситуация, с которой нужно бороться, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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