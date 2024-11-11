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Алькарас — Рууд: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Алькарас — Рууд: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 11 ноября, в Турине (Италия) продолжатся матчи Итогового турнира ATP — 2024. В матче группы Джона Ньюкомба встретятся третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд, занимающий седьмую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Алькарас ведёт по личным встречам со счётом 4-0. За четыре предыдущих поединка он отдал Рууду всего один сет — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в финале US Open — 2022, где на кону стоял не только титул, но и звание первой ракетки мира.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия в турнире.

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