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Циципас: забавно, как детские наказания превратились во взрослые желания

Циципас: забавно, как детские наказания превратились во взрослые желания
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился интересным наблюдением.

«Забавно, как здоровое питание, длительные пробежки и ранний отход ко сну превратились из детских наказаний во взрослые желания», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Греческий теннисист не попал на Итоговый чемпионат — 2024, который проходит в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Циципас потерял шансы выступить на турнире после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Париже.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Отметим, что Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.

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