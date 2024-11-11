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Петрова: Медведев подошёл к Итоговому морально выжатым, он хотел закончить год с титулом

Петрова: Медведев подошёл к Итоговому морально выжатым, он хотел закончить год с титулом
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова прокомментировала неудачное выступление Даниила Медведева в стартовом матче Итогового турнира — 2024. Россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Я прекрасно понимаю Даниила Медведева. У меня тоже был такой период в карьере, когда от одного слова «теннис» становилось дурно. На протяжении нескольких лет Медведев доминировал в мужском теннисе и держался в пятёрке лучших. Это невероятное напряжение. Удержаться там стоит гораздо больших усилий, чем добраться туда в первый раз. Думаю, усталость Даниила связана с этим, тратится много усилий.

Конечно, у Медведева есть ещё цели и он хочет достичь чего-то большего. Но, наверное, в этом сезоне он морально устал, потому что хотел закончить год с титулом. Не получается. Может, после US Open он не взял перерыв, потому что подумал, что отыграется на других турнирах, надеясь, что другие игроки возьмут перерыв или будут не в лучшей форме.

Однако этого не случилось, и он подошёл выжатым морально и эмоционально к Итоговому турниру, где в первом сете не смог дожать Фрица. Пошли неожиданные двойные. Потом его поведение. Это всё говорит о том, что Медведев устал. Если ты физически очень устал, то очень тяжело сдерживать свои эмоции. Жалко Даниила. После посева я думала, что он выйдет из своей группы, обыграв Фрица, де Минора и Синнера, и будет полностью сосредоточен, чтобы выиграть Итоговый. В прошлом году он был в одном шаге, но дрогнул», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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