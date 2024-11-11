«Моя любовь». Хачанов поделился атмосферным снимком супруги с ребёнком

19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографию с отдыха на Сейшельских островах на своей странице в социальных сетях. На снимке супруга спортсмена держит на руках своего младшего сына Микаэля.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

«Моя любовь», — подписал публикацию российский теннисист.

В 2024 году Карен Хачанов выиграл два титула — на турнирах в Дохе (Катар) и в Алма-Ате (Казахстан). Кроме того, россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» во французском Париже, где из-за повреждения уступил хозяину корта Уго Умберу. Позднее Хачанов сообщил, что у него было диагностировано растяжение второй степени в двух частях правой ноги.