Янник Синнер оценил игру Фрица в матче с Медведевым на Итоговом турнире — 2024

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер оценил игру представителя США Тейлора Фрица в матче с Даниилом Медведевым в рамках 1-го тура Итогового турнира — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Фрица.

«Чувствуется, что за последние полтора-два года Фриц значительно прибавил в мастерстве. Подача стала намного лучше. Он очень хорошо исполняет удары. Фриц — отличный соперник. Он провёл классный матч против Даниила. Я должен быть на высоте, если хочу победить его. Это будет непросто. Надеюсь, смогу выиграть, а дальше посмотрим, как пойдёт», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Во втором матче группового этапа Итогового турнира Янник Синнер встретится с Тейлором Фрицем, а Алекс де Минор поборется с Даниилом Медведевым.