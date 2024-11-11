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Янник Синнер оценил игру Фрица в матче с Медведевым на Итоговом турнире — 2024

Янник Синнер оценил игру Фрица в матче с Медведевым на Итоговом турнире — 2024
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Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер оценил игру представителя США Тейлора Фрица в матче с Даниилом Медведевым в рамках 1-го тура Итогового турнира — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Фрица.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Чувствуется, что за последние полтора-два года Фриц значительно прибавил в мастерстве. Подача стала намного лучше. Он очень хорошо исполняет удары. Фриц — отличный соперник. Он провёл классный матч против Даниила. Я должен быть на высоте, если хочу победить его. Это будет непросто. Надеюсь, смогу выиграть, а дальше посмотрим, как пойдёт», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Во втором матче группового этапа Итогового турнира Янник Синнер встретится с Тейлором Фрицем, а Алекс де Минор поборется с Даниилом Медведевым.

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