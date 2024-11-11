Янник Синнер оценил игру Фрица в матче с Медведевым на Итоговом турнире — 2024

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер оценил игру представителя США Тейлора Фрица в матче с Даниилом Медведевым в рамках 1-го тура Итогового турнира — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Фрица.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Чувствуется, что за последние полтора-два года Фриц значительно прибавил в мастерстве. Подача стала намного лучше. Он очень хорошо исполняет удары. Фриц — отличный соперник. Он провёл классный матч против Даниила. Я должен быть на высоте, если хочу победить его. Это будет непросто. Надеюсь, смогу выиграть, а дальше посмотрим, как пойдёт», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Во втором матче группового этапа Итогового турнира Янник Синнер встретится с Тейлором Фрицем, а Алекс де Минор поборется с Даниилом Медведевым.
- 11 ноября 2024
-
14:48
-
14:29
-
14:20
-
13:50
-
13:48
-
13:40
-
13:21
-
12:45
-
12:25
-
11:54
-
11:47
-
11:02
-
10:46
-
10:30
-
09:44
-
09:34
-
09:17
-
08:30
-
04:39
-
01:00
-
00:40
-
00:08
- 10 ноября 2024
-
23:33
-
23:18
-
23:05
-
22:40
-
22:31
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:10
-
19:43
-
19:30
-
19:20
-
19:00