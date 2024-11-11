Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко опубликовала пост, в котором подвела итоги сезона

Арина Соболенко опубликовала пост, в котором подвела итоги сезона
Комментарии

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко подвела итоги прошедшего сезона. Теннисистка обратилась к команде, отблагодарив её за проделанную работу.

«Вспоминая невероятный сезон-2024, я безмерно благодарна замечательной команде, которая была со мной на каждом шагу. От борьбы с трудностями до празднования побед и всего того, что между ними. Не терпится узнать, что готовит следующий сезон», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA.

Материалы по теме
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android