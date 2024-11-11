«Такие моменты неизбежны». Селиваненко — о поражении Медведева в матче с Фрицем
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил результат Даниила Медведева в стартовом матче Итогового турнира — 2024. Россиянин проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Даниил Медведев всегда очень чётко формулирует свои ощущения, так что вряд ли здесь можно что-то ещё добавить. Такие моменты неизбежны в карьере любого спортсмена.
Что касается советов со стороны по выстраиванию календаря, на таком уровне игроки в них не нуждаются, у каждого из них профессиональная команда, они понимают все обстоятельства каждого конкретного решения», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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