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Стефанос Циципас получил приглашение на участие в женском Кубке Билли Джин Кинг

Стефанос Циципас получил приглашение на участие в женском Кубке Билли Джин Кинг
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас получил приглашение на участие в Кубке Билли Джин Кинг. Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

«Приезжай и покажи нам свои удары в Малаге, Стеф», — опубликовала пост пресс-служба турнира.

Ранее Циципас опубликовал видео Паулы Бадосы с тренировки в Малаге, где иронично прокомментировал её действия на корте.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Отметим, что Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.

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