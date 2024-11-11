Стефанос Циципас получил приглашение на участие в женском Кубке Билли Джин Кинг

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас получил приглашение на участие в Кубке Билли Джин Кинг. Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе.

«Приезжай и покажи нам свои удары в Малаге, Стеф», — опубликовала пост пресс-служба турнира.

Ранее Циципас опубликовал видео Паулы Бадосы с тренировки в Малаге, где иронично прокомментировал её действия на корте.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Отметим, что Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.