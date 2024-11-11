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Стефанос Циципас иронично высказался о роли запасного на Итоговом турнире — 2024

Стефанос Циципас иронично высказался о роли запасного на Итоговом турнире — 2024
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас иронично прокомментировал приглашение на участие в Кубке Билли Джин Кинг.

«Хотел бы присоединиться, но сейчас я слишком занят в Турине… Жду… Терпеливо… Очень терпеливо… В качестве запасного», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Греческий теннисист не попал на Итоговый чемпионат — 2024, который проходит в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Циципас потерял шансы выступить на турнире после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Он приехал в Турин в качестве запасного игрока.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Отметим, что Стефанос Циципас завершит сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.

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