Алькарас — Рууд: испанец разгромно проиграл в первом сете матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 11 ноября, в Турине (Италия) продолжатся игры Итогового турнира ATP — 2024. В матче группы Джона Ньюкомба встречаются третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд, занимающий седьмую строчку рейтинга ATP. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу Рууда.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Алькарас ведёт по личным встречам со счётом 4-0. За четыре предыдущих поединка он отдал Рууду всего один сет — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в финале US Open — 2022, где на кону стоял не только титул, но и звание первой ракетки мира.
Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году отказался от участия в турнире.
- 11 ноября 2024
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:38
-
17:29
-
17:18
-
16:50
-
16:44
-
16:37
-
15:55
-
15:24
-
15:09
-
14:48
-
14:29
-
14:20
-
13:50
-
13:48
-
13:40
-
13:21
-
12:45
-
12:25
-
11:54
-
11:47
-
11:02
-
10:46
-
10:30
-
09:44
-
09:34
-
09:17
-
08:30
-
04:39
-
01:00
-
00:40
-
00:08
- 10 ноября 2024
-
23:33