Фото: тренер Рублёва следит за матчем Алькараса и Рууда на Итоговом турнире ATP — 2024
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Фернандо Висенте, тренер девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, присутствует на матче между испанцем Карлосом Алькарасом и норвежцем Каспером Руудом на Итоговом турнире — 2024. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию данной встречи. Рууд с разгромным счётом выиграл стартовую партию — 6:1. На момент написания новости Алькарас ведёт со счётом 5:2 во втором сете.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
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7
Каспер Рууд
К. Рууд
Фото: Кадр из трансляции
Алькарас и Рууд играют в рамках группы имени Джона Ньюкомба, в которую также попал Андрей Рублёв. Россиянин проведёт свой первый матч на Итоговом турнире с немцем Александром Зверевым сегодня, 11 ноября. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.
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