Фото: тренер Рублёва следит за матчем Алькараса и Рууда на Итоговом турнире ATP — 2024

Фернандо Висенте, тренер девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, присутствует на матче между испанцем Карлосом Алькарасом и норвежцем Каспером Руудом на Итоговом турнире — 2024. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию данной встречи. Рууд с разгромным счётом выиграл стартовую партию — 6:1. На момент написания новости Алькарас ведёт со счётом 5:2 во втором сете.

Фото: Кадр из трансляции

Алькарас и Рууд играют в рамках группы имени Джона Ньюкомба, в которую также попал Андрей Рублёв. Россиянин проведёт свой первый матч на Итоговом турнире с немцем Александром Зверевым сегодня, 11 ноября. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.