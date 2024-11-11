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Фото: тренер Рублёва следит за матчем Алькараса и Рууда на Итоговом турнире ATP — 2024

Фото: тренер Рублёва следит за матчем Алькараса и Рууда на Итоговом турнире ATP — 2024
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Фернандо Висенте, тренер девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, присутствует на матче между испанцем Карлосом Алькарасом и норвежцем Каспером Руудом на Итоговом турнире — 2024. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию данной встречи. Рууд с разгромным счётом выиграл стартовую партию — 6:1. На момент написания новости Алькарас ведёт со счётом 5:2 во втором сете.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Фото: Кадр из трансляции

Алькарас и Рууд играют в рамках группы имени Джона Ньюкомба, в которую также попал Андрей Рублёв. Россиянин проведёт свой первый матч на Итоговом турнире с немцем Александром Зверевым сегодня, 11 ноября. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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