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Карлос Алькарас заболел простудой перед стартовым матчем Итогового чемпионата ATP

Карлос Алькарас заболел простудой перед стартовым матчем Итогового чемпионата ATP
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас простудился перед началом Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Об этом сообщила газета Marca, отметив, что за два дня до начала соревнований спортсмен проводил тренировки с пластырем на носу из-за насморка.

Фото: Marca

В эти минуты Алькарас проводит свой первый матч на Итоговом чемпионате. Он проиграл стартовую партию норвежцу Касперу Рууду с разгромным счётом 1:6. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Во время тренировки сегодня, 11 ноября, в объективы камер попал момент, когда Алькарас несколько раз сильно сморкался.

Фото: Кадр из трансляции

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