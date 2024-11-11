Карлос Алькарас заболел простудой перед стартовым матчем Итогового чемпионата ATP
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас простудился перед началом Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Об этом сообщила газета Marca, отметив, что за два дня до начала соревнований спортсмен проводил тренировки с пластырем на носу из-за насморка.
Фото: Marca
В эти минуты Алькарас проводит свой первый матч на Итоговом чемпионате. Он проиграл стартовую партию норвежцу Касперу Рууду с разгромным счётом 1:6. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
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Каспер Рууд
К. Рууд
Во время тренировки сегодня, 11 ноября, в объективы камер попал момент, когда Алькарас несколько раз сильно сморкался.
Фото: Кадр из трансляции
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