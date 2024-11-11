Каспер Рууд неожиданно обыграл Карлоса Алькараса на старте Итогового турнира ATP — 2024

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд с победы стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. В первом матче группового этапа он неожиданно обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 7:5.

В концовке матча Рууд выиграл пять геймов подряд после счёта 2:5. Отметим, что Алькарас не добрался даже до сетболов. Ранее сообщалось, что испанец заболел перед стартом Итогового турнира.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время Рууд выполнил пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Алькараса четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.