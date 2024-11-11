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Каспер Рууд неожиданно обыграл Карлоса Алькараса на старте Итогового турнира ATP — 2024

Каспер Рууд неожиданно обыграл Карлоса Алькараса на старте Итогового турнира ATP — 2024
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд с победы стартовал на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. В первом матче группового этапа он неожиданно обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

В концовке матча Рууд выиграл пять геймов подряд после счёта 2:5. Отметим, что Алькарас не добрался даже до сетболов. Ранее сообщалось, что испанец заболел перед стартом Итогового турнира.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время Рууд выполнил пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Алькараса четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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