Каспер Рууд прервал серию из четырёх поражений благодаря победе над Карлосом Алькарасом
Поделиться
Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прервал серию из четырёх поражений на турнирах уровня ATP-тура. Сегодня, 11 ноября, он обыграл третьего номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса в рамках группового этапа на Итоговом турнире ATP — 2024 со счётом 6:1, 7:5.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Неудачная серия Рууда началась с поражения в 1/4 финала турнира в Стокгольме от нидерландца Таллона Грикспора. Затем он проиграл в стартовых матчах турниров в Базеле (испанцу Роберто Баутиста-Агуту), в Париже (австралийцу Джордану Томпсону) и в Метце (Бенжамену Бонзи).
Отметим, что из последних 11 матчей в одиночном разряде Каспер Рууд выиграл всего два.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2024
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:38
-
17:29
-
17:18
-
16:50
-
16:44
-
16:37
-
15:55
-
15:24
-
15:09
-
14:48
-
14:29
-
14:20
-
13:50
-
13:48
-
13:40
-
13:21
-
12:45
-
12:25
-
11:54
-
11:47
-
11:02
-
10:46
-
10:30
-
09:44
-
09:34
-
09:17
-
08:30
-
04:39
-
01:00
-
00:40
-
00:08
- 10 ноября 2024
-
23:33