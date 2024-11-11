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Каспер Рууд прервал серию из четырёх поражений благодаря победе над Карлосом Алькарасом

Каспер Рууд прервал серию из четырёх поражений благодаря победе над Карлосом Алькарасом
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прервал серию из четырёх поражений на турнирах уровня ATP-тура. Сегодня, 11 ноября, он обыграл третьего номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса в рамках группового этапа на Итоговом турнире ATP — 2024 со счётом 6:1, 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Неудачная серия Рууда началась с поражения в 1/4 финала турнира в Стокгольме от нидерландца Таллона Грикспора. Затем он проиграл в стартовых матчах турниров в Базеле (испанцу Роберто Баутиста-Агуту), в Париже (австралийцу Джордану Томпсону) и в Метце (Бенжамену Бонзи).

Отметим, что из последних 11 матчей в одиночном разряде Каспер Рууд выиграл всего два.

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