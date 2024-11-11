Каспер Рууд прервал серию из четырёх поражений благодаря победе над Карлосом Алькарасом

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прервал серию из четырёх поражений на турнирах уровня ATP-тура. Сегодня, 11 ноября, он обыграл третьего номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса в рамках группового этапа на Итоговом турнире ATP — 2024 со счётом 6:1, 7:5.

Неудачная серия Рууда началась с поражения в 1/4 финала турнира в Стокгольме от нидерландца Таллона Грикспора. Затем он проиграл в стартовых матчах турниров в Базеле (испанцу Роберто Баутиста-Агуту), в Париже (австралийцу Джордану Томпсону) и в Метце (Бенжамену Бонзи).

Отметим, что из последних 11 матчей в одиночном разряде Каспер Рууд выиграл всего два.