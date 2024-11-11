«Очень рад, что обыграл его хотя бы раз». Каспер Рууд — о первой победе над Алькарасом

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал успешный старт на Итоговом турнире ATP — 2024. Сегодня, 11 ноября, он обыграл третьего номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 7:5. Рууд впервые в карьере одержал победу над Алькарасом.

— Вы ожидали такой матч?

— Не знаю, чего ожидал, просто хотел провести хороший матч. Я сделал всё возможное от первого до последнего розыгрыша. Все знают, насколько фантастический Карлос и как игрок, и как человек. Я никогда раньше его не побеждал, поэтому очень рад, что обыграл его хотя бы один раз, — сказал Рууд в интервью на корте после матча.