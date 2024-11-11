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«Очень рад, что обыграл его хотя бы раз». Каспер Рууд — о первой победе над Алькарасом

«Очень рад, что обыграл его хотя бы раз». Каспер Рууд — о первой победе над Алькарасом
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал успешный старт на Итоговом турнире ATP — 2024. Сегодня, 11 ноября, он обыграл третьего номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:1, 7:5. Рууд впервые в карьере одержал победу над Алькарасом.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

— Вы ожидали такой матч?
— Не знаю, чего ожидал, просто хотел провести хороший матч. Я сделал всё возможное от первого до последнего розыгрыша. Все знают, насколько фантастический Карлос и как игрок, и как человек. Я никогда раньше его не побеждал, поэтому очень рад, что обыграл его хотя бы один раз, — сказал Рууд в интервью на корте после матча.

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