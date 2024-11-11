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«Грустно, но это часть игры». Рууд — о простуде Алькараса на Итоговом турнире — 2024

«Грустно, но это часть игры». Рууд — о простуде Алькараса на Итоговом турнире — 2024
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Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд заявил, что знал о простуде испанца Карлоса Алькараса, но был сфокусирован на себе по ходу очного матча теннисистов на Итоговом турнире ATP — 2024. Рууд одержал победу со счётом 6:1, 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Знал, что у него, возможно, простуда. Видел, как он шмыгал носом, всегда ходил с салфеткой в руках. Это признак того, что физически он не чувствовал себя на 100%. Конечно, это грустно и плохо для него, но это часть игры.

Я понимал это с самого начала, пытался заставить его играть длинные розыгрыши. Когда знаешь, что кто-то не чувствует себя хорошо на 100%, то напрягаешься. Думаешь: «О, у меня действительно хороший шанс победить». Я старался оставаться в своём мире», — сказал Рууд в интервью на корте после матча.

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