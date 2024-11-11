Арина Соболенко получила кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко получила кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024.

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В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах. На Итоговом турнире WTA — 2024 она дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф.

26-летняя Соболенко впервые в своей карьере закончила год, будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по окончании сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах.