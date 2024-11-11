«Он эксперт». Янник Синнер сообщил о пополнении в своей команде

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что во время Итогового турнира ATP — 2024 к нему в команду присоединился новый специалист по ведению социальных сетей.

«На этой неделе нам помогает новый человек. Его зовут Алекс, он очень хорош, эксперт в этих вопросах. Но, прежде всего, он очень спокойный человек, который понял, какие мы люди. Он родом оттуда, откуда и я (Янник Синнер родился в Южном Тироле. — Прим. «Чемпионата»). Мы очень похожи, он сразу меня понимает. Мы в самом начале работы, но пока дела идут очень хорошо. Я рад, что он с нами», — приводит слова Синнера Eurosport Italia.