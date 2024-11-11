«Чувствую себя плохо». Карлос Алькарас — о состоянии здоровья на Итоговом турнире — 2024
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что плохо себя чувствует из-за болезни. Сегодня, 11 ноября, он проиграл на старте Итогового турнира ATP — 2024 норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:15 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
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Каспер Рууд
К. Рууд
«За несколько дней до приезда сюда я заболел дома. Сегодня почувствовал слабость в животе. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но когда мне плохо, то я чувствую себя ужасно», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что Карлос заболел простудой до старта Итогового турнира. За два дня до начала соревнований Алькарас проводил тренировки с пластырем на носу из-за насморка.
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